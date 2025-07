Tragico incidente nella notte a Fuorigrotta, in via Terracina. Un giovane di 24 anni, Pasquale Napolitano, originario di Giugliano, ha perso la vita dopo ore di agonia in ospedale. Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che ha coinvolto anche altri quattro giovani.

La dinamica e le conseguenze del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto si è verificato all’alba, per cause ancora in fase di accertamento. Pasquale, che si trovava sul sedile posteriore del veicolo, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, fino al tragico epilogo avvenuto nella giornata di ieri.

Gli altri quattro occupanti dell’auto sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. I rilievi sono affidati alle forze dell’ordine, che stanno indagando per chiarire con esattezza le responsabilità e le cause del violento impatto.

Indagini in corso

Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Si lavora per ricostruire la velocità del mezzo, eventuali manovre pericolose, o la possibile presenza di ostacoli o altri veicoli coinvolti. Saranno determinanti le testimonianze dei sopravvissuti e le eventuali immagini di videosorveglianza.