Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 17, una richiesta di aiuto inaspettata ha interrotto il normale pattugliamento dei Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli. I militari stavano transitando in via Mancini, nel quartiere Villa Bonelli, quando un uomo di 31 anni, cittadino egiziano, ha attirato la loro attenzione chiedendo soccorso urgente: sua moglie, una connazionale di 24 anni, stava per partorire.

Senza esitazione, i Carabinieri hanno fermato un taxi che stava passando e vi hanno fatto salire la coppia. Scortando il veicolo attraverso il traffico, hanno agevolato il tragitto fino al pronto soccorso ginecologico dell’ospedale “San Camillo – Forlanini”, dove la donna è immediatamente presa in carico dal personale sanitario.

Poco dopo l’arrivo in ospedale, la giovane ha dato alla luce un bambino in perfette condizioni di salute, che i genitori hanno deciso di chiamare Filibateer. La lieta notizia ha emozionato anche i due Carabinieri intervenuti, che, con l’autorizzazione dei medici, hanno fatto visita alla neomamma e al neonato, portando in dono un mazzo di fiori e porgendo i loro auguri personali alla famiglia.

Un episodio che testimonia l’importanza della presenza quotidiana delle forze dell’ordine sul territorio e il valore umano che spesso accompagna il loro servizio, anche al di fuori delle situazioni d’emergenza più convenzionali.