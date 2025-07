L’associazione Pizza & Panuozzo Gragnano è selezionata dalla Regione Campania per partecipare al progetto pilota “Pizza Napoletana 100% Campania – Authentic Food”, iniziativa volta a promuovere l’eccellenza agroalimentare campana attraverso uno dei simboli più rappresentativi della tradizione partenopea: la pizza.

Il progetto prevede l’impiego di un QR Code associato a ciascun prodotto per tracciare l’origine degli ingredienti, tutti certificati Made in Campania, con l’obiettivo di valorizzare l’intera filiera agroalimentare regionale.

Accanto alla pizza, un ruolo centrale sarà ricoperto dal panuozzo di Gragnano, grazie al coinvolgimento di almeno cinque pizzerie aderenti all’associazione, che lo proporranno in diverse varianti tradizionali all’interno dei propri menù.

A commentare l’iniziativa è il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, che ha espresso soddisfazione attraverso una nota pubblicata sui canali social ufficiali:

«Un riconoscimento importante, che dimostra come le nostre eccellenze siano sempre più protagoniste delle politiche regionali di valorizzazione. Come amministrazione, abbiamo creduto sin dal primo giorno nella forza delle reti di impresa e delle associazioni di categoria, strumenti strategici per tutelare e promuovere i nostri prodotti tipici. Gragnano è terra di sapori, lavoro e passione».