Non pagheranno costi di costruzione e oneri di concessione i proprietari di immobili di Palma Campania, comune della provincia di Napoli, che, nei prossimi due anni, ristruttureranno i propri immobili. Lo dispone una delibera con la quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello Donnarumma punta a “ridare alla città dignità e qualità abitativa”.

“Negli ultimi anni – ha spiegato il primo cittadino – sono aumentate le persone che progettano di venire a vivere nella nostra città. Il miglioramento dei servizi, la buona offerta in termini di scuole e impianti sportivi stanno spingendo tante giovani coppie a scegliere Palma per metter su famiglia. Sono i dati che ci consegnano, ogni settimana, le agenzie, ma il patrimonio immobiliare fatiscente non risponde a questa domanda. E quindi abbiamo voluto gettare il cuore oltre l’ostacolo”.

La delibera esonera coloro che avviano lavori di ristrutturazione di edifici già esistenti, anche con eventuale abbattimento e ricostruzione, dal pagamento degli costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. L’incentivo contenuto nella delibera è destinato agli immobili di una parte del centro urbano, al centro storico e alla zona Castello.

La riqualificazione deve intendersi di tipo strutturale, ma anche sotto il profilo dell’aumento di classe energetica e sismica. Due i paletti: consumo di suolo zero, ovvero interventi solo su immobili già esistenti e non per costruzioni ex novo, e due anni di tempo per completare l’opera. Pena, la perdita del beneficio.