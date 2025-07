Il 20 luglio è prevista una nuova tranche di pagamenti da parte dell’INPS relativa all’Assegno Unico Universale. Molti beneficiari riceveranno un accredito di circa 200 euro, ma si tratta della mensilità regolare e non di un nuovo bonus straordinario o una misura una tantum.

A cosa si riferisce il bonifico INPS di luglio

L’importo, variabile in base alla situazione familiare, sarà erogato a partire dal 20 luglio 2025. La somma di 200 euro rappresenta una media indicativa tra gli importi ricevuti dalle famiglie con figli a carico. L’accredito è riservato a chi:

Ha presentato regolarmente domanda per l’Assegno Unico tramite il portale INPS

Non ha subito variazioni nel nucleo familiare (es. nascita, decesso, cambio occupazionale)

È in possesso dei requisiti previsti (ISEE in corso di validità, figli a carico fino a 21 anni)

In caso di modifiche recenti alla composizione familiare o allo stato lavorativo, l’accredito potrebbe slittare a una data successiva.

Il modulo da compilare: chiarimenti

Alcuni messaggi circolati online parlano di un “modulo da compilare” per ricevere i 200 euro. In realtà, non esiste un nuovo modulo speciale: si fa riferimento semplicemente alla domanda per l’Assegno Unico, che può essere compilata online sul sito INPS da chi ancora non ne ha fatto richiesta.

Chi ha già inoltrato la domanda e mantiene i requisiti continuerà a ricevere regolarmente l’assegno mensile, senza bisogno di ulteriori adempimenti.

Attenzione a scadenze e disinformazione

La data del 20 luglio è importante perché rappresenta l’inizio dell’erogazione della mensilità di luglio per gli aventi diritto, ma non è una scadenza per accedere a un nuovo beneficio. Tuttavia, per chi non ha ancora presentato domanda, è consigliabile farlo al più presto per non perdere mensilità arretrate o incorrere in ritardi nei pagamenti.