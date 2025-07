Air Algérie ha siglato un ordine per 16 nuovi aeromobili ATR 72-600, prodotti da Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. A darne notizia è la stessa azienda italiana, sottolineando come l’accordo rappresenti un importante rafforzamento della partnership ultraventennale tra il costruttore europeo e la compagnia di bandiera algerina.

Un investimento strategico per il potenziamento della connettività regionale

Le consegne dei nuovi velivoli sono previste tra il 2026 e il 2028. Gli aerei andranno a potenziare la flotta di ATR già in servizio, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti interni in Algeria, soprattutto verso le aree più remote e desertiche ai confini con la Libia.

Il piano si inserisce all’interno di una strategia nazionale per lo sviluppo del turismo e della mobilità interna, favorendo collegamenti più frequenti e regolari non solo tra grandi città come Algeri e Orano, ma anche verso centri urbani minori e territori del sud, dove il trasporto aereo è essenziale per la coesione sociale ed economica.

Una nuova compagnia regionale: Domestic Airlines

Gli ATR 72-600, configurati con 72 posti e dotati di motori di nuova generazione PW127XT, saranno operati da una nuova filiale regionale di Air Algérie denominata Domestic Airlines. La creazione di questo vettore interno segna un ulteriore passo verso la ristrutturazione dell’offerta aerea nel Paese, rendendo il trasporto più capillare e accessibile.

«Questo ordine rafforza la collaborazione di lungo corso con Air Algérie e conferma la fiducia riposta nella piattaforma ATR per lo sviluppo del trasporto regionale», ha dichiarato Leonardo in una nota ufficiale.

Un ordine record per il mercato africano

Con queste 16 unità, Air Algérie firma il più grande ordine mai effettuato da un operatore africano nella storia di ATR, confermando la centralità del costruttore europeo nei programmi di mobilità aerea sostenibile e regionale.

L’ordine si aggiunge a quello recentemente annunciato dalla compagnia taiwanese UNI Air per 19 ATR 72-600, che rappresentava fino ad oggi il più grande contratto per la famiglia ATR dal 2017.