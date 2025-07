Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di ieri, all’interno di un’azienda situata nella zona artigianale di Samatzai, nel Sud Sardegna. Un operaio di 35 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un muletto ribaltatosi durante le operazioni lavorative.

Il mezzo si ribalta durante le prime ore di lavoro

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 7:30. L’operaio stava manovrando il mezzo all’interno di un capannone quando, per cause ancora in fase di accertamento, il muletto si è ribaltato, travolgendolo. I colleghi presenti sono intervenuti immediatamente per prestare soccorso.

Intervento dei soccorsi e trasporto in elisoccorso

Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare il lavoratore incastrato sotto il mezzo. Le condizioni del ferito sono apparse subito critiche. L’operaio è stato affidato alle cure del personale del 118, intervenuto con ambulanza ed elisoccorso. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 35enne è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Indagini in corso per accertare la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’ATS, che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Ennesima tragedia sul lavoro

La morte dell’operaio riaccende l’attenzione sull’emergenza sicurezza nei luoghi di lavoro, tema ancora drammaticamente attuale in Italia. Si tratta dell’ennesimo episodio che impone una riflessione urgente sulle misure di prevenzione e sui controlli da adottare per tutelare l’incolumità dei lavoratori.