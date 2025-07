Grave incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile a Portici, in provincia di Napoli. Un operaio di 58 anni è rimasto ferito durante interventi di ristrutturazione autorizzati in un immobile situato in via Benvenuto Cellini, al civico 31. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale del sindaco Enzo Cuomo, diffusa anche tramite i canali istituzionali e social, l’operaio stava manovrando un elevatore monofase a palo con un telecomando quando il dispositivo si è improvvisamente ribaltato, colpendolo violentemente. L’uomo ha riportato lesioni multiple a una mano, al braccio e all’avambraccio.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, i sanitari dell’ASL e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato le prime manovre di emergenza. Il ferito è trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia.

Dai primi rilievi eseguiti sul luogo dell’incidente, emerge che il palo dell’elevatore non sarebbe stato correttamente fissato al suolo, provocandone il distacco e il conseguente impatto sull’operaio.

“Nonostante i regolari controlli condotti dagli uffici tecnici comunali – ha dichiarato il sindaco Cuomo – si è verificato un episodio riconducibile a negligenze in ambito lavorativo. Sarà la magistratura, con le indagini già avviate, a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.”

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nel monitoraggio costante dei cantieri presenti sul territorio, con l’obiettivo di prevenire futuri incidenti sul lavoro.