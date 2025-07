Nel contesto economico attuale, caratterizzato da un’inflazione persistente e da un potere d’acquisto in calo, il Governo ha introdotto una nuova misura di sostegno destinata a una fascia specifica di contribuenti. Il Decreto Economia approvato a fine giugno prevede un bonus una tantum da 480 euro, destinato alle madri lavoratrici con almeno due figli a carico.

A chi spetta il bonus da 480 euro

Il beneficio è rivolto esclusivamente alle donne lavoratrici che soddisfano le seguenti condizioni:

Almeno due figli fiscalmente a carico

ISEE inferiore a 40.000 euro

Contratto di lavoro autonomo o a tempo determinato

Non aver beneficiato nel corso del 2025 di altri sgravi contributivi dedicati alla genitorialità

La misura non si applica alle lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, già interessate da altre forme di agevolazione.

Come richiedere il bonus

La domanda per ottenere il bonus dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dell’INPS. Per accedere al servizio, è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali digitali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Una volta effettuato l’accesso, sarà disponibile un form dedicato in cui inserire i propri dati personali e autocertificare i requisiti richiesti. L’INPS verificherà la documentazione e, in caso di esito positivo, erogherà l’importo di 480 euro in un’unica soluzione a dicembre 2025, direttamente sul conto corrente indicato.

Finalità della misura

Il bonus mira a fornire un sostegno economico concreto in un periodo dell’anno particolarmente oneroso per le famiglie, come quello delle festività natalizie, alleggerendo almeno in parte il carico delle spese familiari.