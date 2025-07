Il Bonus Trasporti 2025 rappresenta una delle principali misure adottate a livello nazionale e regionale per incentivare la mobilità sostenibile e offrire un supporto economico a famiglie, studenti e lavoratori. Confermata anche quest’anno, la misura si affianca a diverse iniziative locali e a benefici fiscali, configurandosi come un intervento articolato e diffuso.

Agevolazioni nazionali: Carta “Dedicata a Te” e detrazione IRPEF

Carta “Dedicata a Te” 2025

Tra le misure confermate nella Legge di Bilancio 2025 figura la Carta “Dedicata a Te”, una carta prepagata distribuita da Poste Italiane e destinata alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e almeno tre componenti. Il contributo, pari a circa 500 euro, viene assegnato automaticamente da INPS e dai Comuni e può essere utilizzato non solo per beni alimentari e carburante, ma anche per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Per utilizzarla è sufficiente presentarsi presso le biglietterie abilitate o punti vendita di metro, bus e treni e procedere al pagamento tramite PostePay.

Detrazione IRPEF del 19% nel modello 730

Per l’anno fiscale 2024 (dichiarazione nel 2025), è prevista una detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a un massimo di 250 euro annui. Per beneficiare della detrazione è necessario conservare la documentazione di spesa e inserirla correttamente nel modello 730.

Bonus trasporti regionali: le misure attive nel 2025

Veneto

Il Bonus Trasporti Veneto 2025 prevede un voucher da 200 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale. È rivolto a cittadini maggiorenni residenti proprietari di veicoli a motore. Le domande si presentano online dal 25 febbraio al 31 agosto 2025 sul portale regionale. Il voucher, in formato QR code, va utilizzato entro il mese successivo all’emissione.

Lazio

Grazie all’iniziativa “Bella X Noi – Lazio in tour gratis”, i giovani tra i 16 e i 25 anni possono viaggiare gratuitamente per 30 giorni durante l’estate (dal 1° luglio al 15 settembre 2025) su autobus, metro, tram e treni regionali. Inoltre, la Regione offre sconti fino al 30% sugli abbonamenti annuali a chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Campania

Con il programma “Estate in Movimento”, i giovani tra i 20 e i 35 anni possono ottenere sconti del 30% sugli abbonamenti estivi. In parallelo, il Bonus Unico Campania garantisce abbonamenti gratuiti agli studenti di età compresa tra 11 e 26 anni con ISEE fino a 35.000 euro. Le domande vanno presentate entro il 20 dicembre 2025.

Piemonte

Il Bonus TPL Piemonte 2025 prevede un rimborso di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti plurimensili o annuali da parte di residenti proprietari di veicoli diesel Euro 3, 4 o 5. Le richieste sono attive dal 1° agosto 2025 al 30 aprile 2026. Previsto anche uno sconto del 50% per chi utilizza mezzi ecologici come autobus elettrici e treni a basse emissioni.

Emilia-Romagna

Confermato per il 2025 il progetto “Salta Su!”, che consente agli studenti (elementari, medie, superiori e IeFP) con ISEE fino a 30.000 euro di viaggiare gratuitamente. Chi frequenta scuole fuori Regione può richiedere il rimborso dal 9 ottobre al 18 dicembre 2025.

Lombardia

La Dote Trasporti Lombardia offre contributi da 10 a 90 euro per tratte integrate Alta Velocità e TPL. La seconda finestra utile per presentare domanda sarà aperta dal 1° ottobre 2025. La Regione propone inoltre abbonamenti a tariffa agevolata per giovani con ISEE fino a 28.000 euro, e per disoccupati con ISEE fino a 6.000 euro.

Trentino (Provincia Autonoma di Trento)

Abbonamenti gratuiti destinati a disoccupati e lavoratori sospesi impegnati in corsi di formazione organizzati dalla Provincia o finanziati dal FSE. Validità limitata agli spostamenti casa–corso, attivazione tramite smart card.

Friuli Venezia Giulia

Lo sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici annuali per studenti residenti fino a 26 anni è confermato anche nel 2025. Una misura che agevola le famiglie degli studenti pendolari.

Valle d’Aosta

Agevolazioni differenziate in base all’ISEE: viaggi gratuiti per over 65 con ISEE fino a 20.000 euro; sconti del 50-60% per fasce ISEE superiori. Gli studenti universitari con ISEE fino a 11.000 euro beneficiano di sconti fino al 75%.

Liguria

Abbonamenti gratuiti per studenti under 19 e sconti del 50% per giovani fino a 26 anni. I residenti nei comuni delle Cinque Terre ricevono ulteriori agevolazioni, con sconti fino all’80% sul TPL.

Comune di Firenze

Con il Bonus TPL Firenze, è previsto un sconto di 50 euro sugli abbonamenti annuali urbani per autobus, tram e treni. Rivolto a studenti, nuovi utenti e abbonati attivi. Richiesta da effettuare tramite App IF.

Regione Toscana

Trasporti gratuiti o scontati per cittadini in fragilità socioeconomica (ISEE fino a 22.000 euro) per terapie sanitarie. Disponibili anche sconti fino al 50% per studenti e agevolazioni per anziani e disabili.

Roma Capitale

La Card Over 70 offre trasporto gratuito per un anno a cittadini over 70 con ISEE fino a 15.000 euro. I bambini fino a 10 anni viaggiano gratis su tutti i mezzi pubblici. Agevolazioni anche per ragazzi tra gli 11 e i 19 anni (abbonamento annuale a 50 euro) e per disoccupati e studenti con ISEE fino a 20.000 euro.