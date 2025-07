La Commissione Interministeriale RIPAM ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all’assunzione di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia. Il bando è disponibile in formato PDF tramite il portale “inPA”, dove sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Profili ricercati

I posti sono così suddivisi:

370 Funzionari UNEP (Codice 01), destinati agli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti, con distribuzione nei distretti di Corte d’Appello su tutto il territorio nazionale.

2.600 Assistenti giudiziari (Codice 02), assegnati ai servizi di cancelleria e di supporto alla giurisdizione. Le maggiori assegnazioni sono previste nei distretti di Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia e Bologna.

Il concorso prevede riserve di posti per categorie tutelate: persone con disabilità (10%), volontari delle Forze Armate (30%), volontari del Servizio Civile Universale (15%) e personale a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio (fino al 40%).

Requisiti di accesso

Codice 01 – Funzionari UNEP: è richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale in ambito giuridico, economico, politico o sociale.

Codice 02 – Assistenti giudiziari: è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale).

In entrambi i casi, è necessaria la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego.

Struttura della selezione

La procedura selettiva si articola in:

Prova scritta unica, diversa per ciascun profilo, composta da 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti:

25 domande su materie specifiche del profilo;

8 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a contesti organizzativi.

Valutazione dei titoli, riservata ai candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio minimo di 21/30.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti. Le date e le sedi della prova saranno comunicate almeno 15 giorni prima attraverso il portale “inPA”.

Materie oggetto della prova

Per i funzionari UNEP: ordinamento degli ufficiali giudiziari, diritto civile (obbligazioni e diritti reali), diritto penale (delitti contro la PA), procedura civile e penale, normativa sui protesti cambiari, diritto della navigazione, normativa sul sostituto d’imposta, rapporto di lavoro pubblico, informatica e inglese (livello B1).

Per gli assistenti giudiziari: diritto costituzionale, amministrativo, procedura civile e penale, ordinamento giudiziario, servizi di cancelleria, spese di giustizia, casellario giudiziale, informatica e inglese (livello A2).

Assunzione e condizioni contrattuali

Al termine della selezione, i vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e inquadrati nell’Area Assistenti. La retribuzione iniziale annua lorda prevista è pari a circa 20.884 euro, a cui si aggiungono tredicesima mensilità e altre indennità accessorie.

La scelta della sede sarà effettuata in base all’ordine di graduatoria e alle preferenze espresse. La procedura si concluderà, salvo proroghe, entro la fine del 2025.