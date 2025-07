In Italia, il numero di studenti universitari ha raggiunto quasi 2 milioni. Se si concentrassero in un’unica città, formerebbero il centro urbano più popoloso del Paese. Un dato significativo, che sottolinea quanto sia estesa la platea di giovani impegnati nella formazione accademica.

Tuttavia, studiare all’università nel 2025 rappresenta un investimento economico rilevante. Oltre alle tasse universitarie, gli studenti devono affrontare spese per l’affitto, i trasporti, i materiali didattici e il sostentamento quotidiano. In questo contesto, le misure di sostegno economico previste per gli universitari risultano fondamentali.

Di seguito, una panoramica completa dei principali bonus e agevolazioni per studenti universitari attivi nel 2025.

1. No Tax Area Università 2025

La cosiddetta no tax area consente l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un ISEE universitario fino a 22.000 euro. Ogni ateneo stabilisce regole specifiche, ma la soglia minima è determinata a livello nazionale.

Per accedere al beneficio è obbligatorio presentare il modello ISEE Università, che valuta reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare.

2. Detrazione per Spese di Affitto fuori sede

Gli studenti che studiano in una città diversa da quella di residenza possono beneficiare di una detrazione fiscale pari al 19% sulle spese di affitto, fino a un massimo di 2.633 euro annui (pari a un risparmio massimo di circa 500 euro).

Requisiti principali:

L’università deve trovarsi ad almeno 100 km dal comune di residenza (ridotti a 50 km in zone montane o disagiate).

Il contratto d’affitto deve essere intestato direttamente allo studente.

Non sono ammesse le sublocazioni o i corsi post-laurea.

3. Bonus Affitto Studenti Fuori Sede 2025

Introdotto nel 2021, il bonus affitto per studenti fuori sede prevede un contributo erogato agli studenti con ISEE inferiore a 20.000 euro, che non beneficiano di altri finanziamenti pubblici per l’alloggio.

L’importo varia in base alle risorse disponibili e viene gestito direttamente dagli atenei, che stabiliscono le modalità di distribuzione. Per maggiori informazioni è consigliabile consultare la segreteria universitaria di riferimento.

4. Bonus Giovani Under 31

I giovani di età inferiore ai 31 anni che vivono in affitto possono ottenere una detrazione fiscale del 20% sull’importo annuale del canone, per un periodo massimo di 4 anni.

Condizioni da rispettare:

Reddito complessivo inferiore a 15.493,71 euro.

Contratto di affitto regolare.

Residenza diversa da quella dei genitori.

Sono escluse le locazioni di immobili di lusso, turistici o alloggi pubblici.

5. Borse di Studio Universitarie 2025

Le borse di studio universitarie rappresentano uno dei principali strumenti di sostegno al diritto allo studio. Sono erogate dalle regioni o dagli enti per il diritto allo studio, sulla base di requisiti economici e/o di merito.

Nel 2024, sono stati assegnati oltre 400 milioni di euro in borse di studio. Oltre al contributo economico, molti studenti accedono a residenze universitarie gratuite o agevolate, servizi mensa e agevolazioni per trasporti.

6. Sostegno Psicologico Gratuito per Studenti Universitari

Numerose università italiane, spesso in collaborazione con gli enti regionali per il diritto allo studio, offrono servizi psicologici gratuiti per studenti. Si tratta di percorsi individuali o di gruppo, destinati a chi vive periodi di disagio o stress psicologico.

Nei casi più complessi, gli studenti possono essere indirizzati verso specialisti esterni e valutare, se in possesso dei requisiti, l’accesso al Bonus Psicologo INPS.

7. Accesso Facilitato ai Servizi con BonusX

Per usufruire delle agevolazioni, è spesso necessario presentare documentazione come l’ISEE Università. In questo ambito, piattaforme digitali come BonusX semplificano l’accesso ai servizi, consentendo di gestire tutte le pratiche online, con l’assistenza di consulenti qualificati.

BonusX offre piani personalizzati, compresa un’opzione gratuita, per studenti che desiderano accedere in modo chiaro e trasparente a bonus, detrazioni e sussidi.