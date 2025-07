Una nuova ondata di caldo è in arrivo sull’Italia, ma non si tratta solo di temperature in aumento. Secondo le previsioni di 3B Meteo, l’evoluzione di una depressione sul Regno Unito influenzerà il quadro meteorologico del Mediterraneo centrale, favorendo la risalita di aria calda di origine nordafricana verso la nostra Penisola. A questa dinamica si aggiungerà una perturbazione atlantica che interesserà l’Europa centro-occidentale, estendendosi fino alle regioni alpine e ad alcune aree del Nord Italia.

Il risultato sarà un fine settimana dai forti contrasti meteorologici: sole e caldo intenso al Sud, soprattutto su Sardegna e Sicilia, e instabilità marcata al Nord con temporali anche di forte intensità.

Nord Italia: temporali e rischio grandine

La giornata di sabato si aprirà con variabilità al mattino, in particolare sulle Alpi occidentali, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto del Nord si prevede il passaggio di nubi medio-alte, più compatte sul Nordovest. Nel pomeriggio, l’instabilità si intensificherà su Alpi, Prealpi e aree pedemontane, con rovesci e temporali localmente violenti, in estensione entro sera alla pianura piemontese e lombarda. Possibile la formazione di grandinate, in particolare nelle aree più esposte. Miglioramento previsto in nottata.

Centro Italia: nubi sparse e locali fenomeni appenninici

Il Centro sarà interessato dal transito di nubi stratificate, a tratti estese, con cieli temporaneamente coperti. Non si prevedono precipitazioni significative, fatta eccezione per le zone appenniniche dove, nel pomeriggio, non si escludono locali temporali di calore.

Sud Italia: caldo in intensificazione e cielo sereno

Condizioni ben diverse al Sud, dove prevarranno sole e stabilità atmosferica. Il cielo si presenterà generalmente sereno o al più velato da nubi alte e sottili. Le temperature sono previste in forte aumento, con afa in sensibile intensificazione. I venti saranno prevalentemente di scirocco, deboli o moderati, e i mari risulteranno localmente mossi.

Solleone e caldo africano in arrivo: temperature fino a 44°C

L’avvio della prossima settimana coinciderà con l’ingresso nei giorni del Solleone, accompagnato da un’intensa ondata di calore africano. Le masse d’aria roventi in risalita dal deserto algerino raggiungeranno progressivamente il Sud e parte del Centro Italia. I modelli previsionali indicano valori massimi fino a 43–44°C, in particolare su Sardegna, Sicilia, Puglia e zone interne del basso Lazio.