Il Comune di Pisa ha ufficialmente attivato la procedura per richiedere la Carta Spesa 2025, una misura straordinaria di sostegno rivolta alle famiglie residenti in condizioni di fragilità economica. Il contributo, erogato tramite carta prepagata, potrà raggiungere un massimo di 300 euro e mira ad aiutare i nuclei familiari nelle spese quotidiane essenziali.

Obiettivi e risorse stanziate

Con uno stanziamento complessivo di 170.000 euro, l’amministrazione comunale punta a sostenere oltre 600 famiglie pisane. Il beneficio potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (escluse le bevande alcoliche) e per il rifornimento di carburante presso esercizi convenzionati all’interno del territorio comunale.

Requisiti per accedere alla Carta Spesa 2025

Possono accedere alla misura i cittadini che soddisfano i seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Pisa

Cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno valido per cittadini extra-UE

ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro

Nucleo familiare composto da una o due persone

Come fare domanda

A differenza della Carta “Dedicata a Te” promossa a livello nazionale, la Carta Spesa 2025 del Comune di Pisa non viene assegnata automaticamente. È necessario inviare la domanda online tramite il portale del Comune, entro la scadenza fissata al 30 luglio 2025.

Il modulo è disponibile nella sezione dedicata all’interno del sito istituzionale dell’ente. L’intero procedimento si svolge in modalità digitale, con accesso tramite credenziali SPID o CIE.

Importi previsti e scadenza di utilizzo

L’importo riconosciuto varia in base alla composizione del nucleo familiare:

200 euro per nuclei composti da una sola persona

300 euro per nuclei composti da due persone

Le carte dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025. Dopo questa data, il credito residuo sarà annullato.

Focus: la situazione della Carta “Dedicata a Te” a livello nazionale

In parallelo, resta in attesa di attuazione la Carta Risparmio Spesa nazionale, nota anche come “Dedicata a Te”, misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Il decreto attuativo, atteso entro l’estate, dovrà definire criteri, importi e modalità di assegnazione della carta su scala nazionale, con distribuzione prevista non oltre l’autunno 2025.

Quando operativa, questa misura sarà destinata ad integrare le iniziative locali, come quella messa in campo dal Comune di Pisa, estendendo il sostegno economico a un bacino più ampio di beneficiari in tutto il Paese.