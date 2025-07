È terminato il primo campo digitale per gli allievi della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli. I frequentatori del 236° e 237° corso si sono immersi nell’ innovativo percorso multidisciplinare volto a sviluppare la conoscenza digitale sempre più presente nel vivere quotidiano. Il campo digitale si inserisce, infatti, nel progetto S.T.E.A.M. (approccio educativo che combina scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) che la Nunziatella sta offrendo agli allievi del 3° e 4° anno. Il progetto si prefigge di accrescere le conoscenze digitali strategiche (cruciali per la sicurezza nazionale e la leadership futura) aumentare le competenze trasversali (come pensiero critico, comunicazione), aprire alle esperienze pratiche (in ambienti simulati che sviluppano prontezza operativa, capacità decisionale e flessibilità mentale) e formare una consapevolezza del contesto interdisciplinare che unisce cultura scientifica, etica, innovazione e spirito di squadra.

Nella settimana dal 7 all’11 luglio, la Nunziatella ha aperto le porte a nuovi partners e alle grandi realtà del territorio per favorire il confronto fra esperti del settore con gli allievi frequentatori. Il Campo digitale è stato avviato il 7 luglio dalla NapulETH sul il tema del “Web3 e la Blockchain”, nei due giorni seguenti la Telsy (del gruppo TIM) ha affrontato il tema della “Cybersecurity e Intelligence”, mentre il 10 luglio è stata la volta della Spicy (società per l’innovazione e la cooperazione e l’internalizzazione) che ha erudito gli allievi sul tema dell’Intelligenza Artificiale e data science. Infine l’11 luglio sempre con la Spicy che ha argomentato sul tema del Hackathon ed impresa digitale;

“Il Campo digitale è una formazione d’avanguardia per futuri dirigenti e comandanti su aspetti sempre più pervasivi della vita professionale e personale. La digitalizzazione rappresenta l’insieme di sfide ed opportunità verso le quali bisogna farsi trovare pronti – precisa il Col. Alberto Valent, Comandante della Scuola. – “La formazione digitale accanto a quella umanistica e valoriale nel campo digitale è ormai imprescindibile nel percorso formativo ed è pienamente aderente al motto della “Nunziatella”, <<preparo alla vita e alle armi>>”.