La sua voce ha incantato la platea del Conservatorio Cimarosa di Avellino, ed ha reso un incontro istituzionale un vero e proprio evento.

Il soprano campano Annunziata D’Alessio ha accolto il Ministro dell’ Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, cantando magistralmente l’Inno di Mameli ed un brano della Norma di Vincenzo Bellini. Coadiuvata dai Maestri Giuseppe Musto, pianista e violinista e Anna Clara Capossela, violinista, D’Alessio ha rapito l’ attenzione dei docenti, dei politici e del Ministro Valditara.

Ieri mattina, in occasione della presentazione del cenacolo Culturale “Lettera 150- irpini”, il Ministro Valditara ha visitato il Cimarosa per stringere insieme ai docenti del Conservatorio un patto per le aree interne. Un confronto tra il mondo della scuola, della musica ed il mondo della politica reso indimenticabile dalla voce del soprano scelto per omaggiare il Ministro.

Il vocalizzo di Ennio Morricone ha unito nei valori di fratellanza civile tutti i presenti. Emozionante il brano di Fine Tessitura Vocale eseguito da D’Alessio con raffinata bravura. Brividi per Casta Diva, il brano belliniano tratto dall’ opera Norma, una preghiera cristallina di una sacerdotessa alla Luna che il soprano D’Alessio ha scelto personalmente per lanciare un messaggio di pace.