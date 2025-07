La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni a Nola (Napoli) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione di lite domestica giunta alla sala operativa del Commissariato di Nola.

L’intervento degli agenti

Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, che ha riferito di essere stata aggredita e minacciata dal compagno all’interno dell’abitazione. La vittima ha dichiarato che episodi simili si erano già verificati in passato, spesso per motivi futili.

L’arresto

All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo, che si trovava ancora in uno stato di forte alterazione. Nonostante la presenza degli agenti, il 29enne ha continuato a minacciare e offendere la donna. Dopo essere stato bloccato, è stato tratto in arresto e condotto in commissariato per le formalità di rito.

Indagini in corso

Le autorità stanno ora proseguendo con gli accertamenti per ricostruire la situazione familiare e verificare eventuali precedenti episodi di violenza domestica. L’uomo è in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.