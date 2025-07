Un dramma si è consumato nella notte in un resort a Specchiolla, marina di Carovigno (Brindisi). Un bimbo di soli 5 mesi è morto mentre dormiva nel letto insieme ai genitori. La famiglia, originaria di Alatri (Frosinone), si trovava in vacanza in Puglia per qualche giorno di relax.

Il dramma nella notte

Intorno alle 3:30 di lunedì 14 luglio, il padre si è svegliato e si è accorto che il piccolo non respirava e appariva cianotico. La coppia ha immediatamente dato l’allarme e si è precipitata all’ospedale Perrino di Brindisi. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico, il neonato è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Le prime ipotesi sul decesso

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino dormiva nel letto con i genitori, protetto da alcuni cuscini. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una morte naturale in culla, poiché non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo del piccolo. Tuttavia, non si esclude alcuna ipotesi.

Indagini in corso

La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per chiarire le cause della morte. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Livia Orlando, ha disposto l’autopsia sul corpo del neonato. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato.

Gli investigatori stanno ascoltando i genitori e il personale della struttura ricettiva per ricostruire con precisione le ore precedenti al tragico evento. Sarà l’esame autoptico a fornire gli elementi decisivi per stabilire le reali cause del decesso.