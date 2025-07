Una neonata di pochi mesi salvata a Napoli grazie all’intervento tempestivo di due agenti del Commissariato Decumani. La bambina, incosciente e con gravi difficoltà respiratorie, si trovava tra le braccia della madre quando è notata da una passante che ha immediatamente chiesto aiuto.

Gli agenti Salvatore e Giuseppe Pio, in servizio nella zona, sono intervenuti con prontezza, praticando le manovre di primo soccorso essenziali in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Contestualmente, tramite la Sala Operativa, è allertato il 118.

La bambina è poi accompagnata d’urgenza all’Ospedale Santobono, scortata dagli stessi agenti. Grazie alla rapidità e alla professionalità dell’intervento, la piccola è ora fuori pericolo.

Primo soccorso in strada: l’importanza dell’intervento tempestivo

Questo episodio sottolinea l’importanza di conoscere e saper applicare le principali manovre di primo soccorso, in particolare in situazioni d’emergenza come quelle che coinvolgono bambini e neonati. Il pronto intervento può fare la differenza tra la vita e la morte, in attesa dei soccorsi sanitari.