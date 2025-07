“Domenico Petrini, il sindaco scomparso prematuramente, personificava l’equazione di Subiaco. Forza, generosità, un modello di senso di appartenenza, e un modello di amministrazione. Ora sta a Felice Rapone riprendere la sua eredità” ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla cerimonia inaugurale di Subiaco Capitale del libro 2025.

“Che Subiaco fosse Capitale del libro 2025 era logico ma in un certo senso Subiaco, da città genitrice del libro, capitale lo è sempre. E oggi Subiaco è l’ombelico d’Italia”. Ha continuato Giuli.

“E’ inutile che io ricordi nel dettaglio le magnifiche ragioni che portano a questo riscontro: l’antica eredità legata sia alla pratica ascetica religiosa, che è un passaggio metafisico tra Oriente e Occidente, dai Padri del Deserto a San Benedetto, sia alla custodia, al rinnovamento, alla diffusione dell’oggetto-libro. Questa cultura da città genitrice del libro sta diventando una rassegna che non è fine a se stessa, ma ha senso in quanto diventa programmazione condivisa, partecipazione comunitaria. L’Italia è una superpotenza culturale, è stato detto, ma è una superpotenza non ancora pienamente sviluppata. Quindi serve progettualità. Questa è la visione fondante, come quella di usare il libro come strumento di attrazione di intelligenze, di condivisione del piacere della lettura. Ed è proprio questo concetto che abbiamo messo al centro del Piano Olivetti, e che oggi, in onore alla designazione, potremmo chiamare “Piano Subiaco””, ha concluso Giuli.