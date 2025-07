Lorenzo Lucca è pronto per il grande salto. Dopo anni di gavetta, sacrifici e una stagione brillante con l’Udinese, l’attaccante classe 2000 sta per coronare il sogno di approdare in una big della Serie A. Nel pomeriggio è atteso a Napoli per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia fino al 2031.

I dettagli dell’operazione: prestito con riscatto obbligatorio

Il trasferimento si articola in una formula ormai collaudata:

1 anno di prestito a 9 milioni di euro

Obbligo di riscatto fissato a 26 milioni

Costo totale dell’operazione: 35 milioni di euro

Una cifra significativa, che testimonia la grande fiducia del Napoli nel potenziale dell’attaccante piemontese.

Conte ritrova il suo pupillo

Antonio Conte è uno dei principali sponsor dell’operazione. Già nella scorsa stagione, al termine di Napoli-Udinese, il tecnico aveva elogiato pubblicamente Lucca:

“Loro ci hanno impegnato molto fisicamente. Lucca è dominante nei duelli, difficile da contenere. Quando li pressi alti, lanciano lungo su di lui e ti costringono a rincorrere.”

Un giudizio tecnico e strategico che ha avuto un peso nella decisione del club partenopeo di affondare il colpo.

Lucca, i numeri di una crescita costante

5 gol di testa in Serie A nel 2024, miglior marcatore aereo a pari merito con Retegui

Presenza fisica imponente

Ampio margine di crescita a soli 25 anni

Dopo l’esperienza in Serie B, la parentesi all’estero e la consacrazione con l’Udinese, Lucca si prepara per il palcoscenico del Maradona. L’attesa è alta, e la fiducia intorno a lui è palpabile.

Napoli, arriva anche Beukema: accordo da 33 milioni

Non solo Lucca. Il Napoli ha chiuso anche per Sam Beukema, difensore centrale olandese classe 1998, proveniente dal Bologna.

Visite mediche congiunte e contratto fino al 2030

Beukema è atteso a Napoli insieme a Lucca per effettuare le visite mediche

Ha già trovato un accordo con il club azzurro: contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione

I termini dell’operazione col Bologna

Costo complessivo: 33 milioni di euro (inclusi bonus)

Ricavo netto per il Bologna: circa 30 milioni

10% sulla futura rivendita all’AZ Alkmaar, pari a circa 3,3 milioni di euro

Beukema porterà solidità e affidabilità alla retroguardia partenopea, completando un’operazione mirata per rafforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione.