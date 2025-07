Grave episodio all’ospedale di Salerno, dove i familiari di un paziente deceduto hanno scoperto la sua morte con un ritardo di ben 18 ore. La vicenda riguarda un uomo residente a Eboli, ricoverato nei giorni scorsi presso il nosocomio salernitano. Secondo quanto ricostruito, il paziente era stato trasferito all’ospedale per cure urgenti. Successivamente è sopraggiunto il decesso, ma nessuno avrebbe provveduto a informare i parenti. La salma, nel frattempo, era già stata trasportata all’obitorio.

I familiari, ignari dell’accaduto, si sono recati in visita presso la struttura sanitaria. Dopo non aver trovato il congiunto nei reparti, hanno appreso della morte solo in un secondo momento, recandosi infine all’obitorio dove si trovava il corpo.

L’episodio solleva interrogativi sulla comunicazione interna dell’ospedale e sull’efficienza delle procedure relative all’informazione dei familiari in caso di decesso. La famiglia della vittima potrebbe ora valutare azioni formali per accertare eventuali responsabilità.