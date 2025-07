Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Napoli in diversi quartieri cittadini, nell’ambito delle attività volte al ripristino della legalità sul territorio urbano, al contrasto dell’abusivismo commerciale e al miglioramento della sicurezza stradale e pedonale.

Quartiere Soccavo: sequestri e sanzioni a due attività commerciali

Nel quartiere Soccavo, gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo hanno effettuato verifiche in via Montagna Spaccata, riscontrando irregolarità in due esercizi commerciali. Un’attività è stata sanzionata per l’installazione di un’insegna pubblicitaria senza autorizzazione, mentre un venditore di prodotti ortofrutticoli è risultato privo sia del titolo autorizzativo, sia della SCIA sanitaria.

A carico di quest’ultimo sono accertate ulteriori violazioni: occupazione abusiva di suolo pubblico ed esposizione di alimenti agli agenti atmosferici. È scattato il sequestro di merci e attrezzature, con oltre 80 kg di prodotti ortofrutticoli devoluti allo zoo cittadino. Il totale delle sanzioni elevate ammonta a circa 9.000 euro.

Salita Stella e Piazza Sanità: rimozione di elementi abusivi

Nel territorio della III Municipalità, in Salita Stella e Piazza Sanità, gli agenti dell’Unità Operativa Stella, in collaborazione con i Carabinieri e il personale di Napoli Servizi, hanno rimosso elementi abusivi installati sul suolo pubblico. Nello specifico, sono stati rimossi:

20 fioriere

68 piante

14 paletti

1 dissuasore di sosta

1 stendino

14 staffe utilizzate per stendere bucato

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di decoro urbano e ripristino della fruibilità degli spazi pubblici.

Zona Posillipo: contrasto alla sosta selvaggia

Controlli anche in zona Posillipo, in prossimità dei lidi e di Largo Donn’Anna, dove gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia sono intervenuti per liberare fermate degli autobus e attraversamenti pedonali da veicoli in sosta irregolare.

Il bilancio dell’operazione è di:

23 veicoli rimossi

37 verbali elevati

3 veicoli sottoposti a provvedimenti di confisca, sequestro e fermo amministrativo

1 conducente denunciato per guida reiterata senza patente

Controlli nei Quartieri Spagnoli e via Toledo: sequestrati inoltre veicoli elettrici non a norma

Nel cuore del centro cittadino, tra Montecalvario, Quartieri Spagnoli, via Toledo e le vie limitrofe, gli agenti delle Unità Operative Avvocata e GIT/Motociclisti hanno effettuato controlli su biciclette elettriche e veicoli a motore leggero. Sono infine sottoposti a sequestro amministrativo 7 veicoli condotti senza alcuna certificazione o abilitazione alla guida.

Legalità e sicurezza urbana: un presidio costante

L’azione della Polizia Locale prosegue quindi con determinazione per garantire il rispetto delle regole, la tutela della sicurezza pubblica e la vivibilità dei quartieri napoletani. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni con particolare attenzione a abusivismo, viabilità e igiene pubblica.