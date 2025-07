Controlli serrati nel fine settimana a Castellammare di Stabia, dove i Carabinieri della Compagnia locale, con il supporto dei militari del NAS e degli agenti della Polizia Municipale, hanno intensificato la presenza sul territorio, concentrandosi soprattutto nelle zone interessate dalla movida serale.

Arresti e denunce

Durante l’operazione:

Due persone sono state arrestate:

Un 58enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione, è stato trasferito al carcere di Poggioreale.

Un 48enne è stato trovato in possesso di hashish e marijuana e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Due soggetti denunciati a piede libero:

Un 37enne, anche lui per spaccio di droga.

Un 21enne sorpreso alla guida senza patente, infrazione già commessa in passato.

Controlli ai locali e sequestri alimentari

Particolare attenzione è stata riservata anche agli esercizi di ristorazione. I Carabinieri del NAS hanno effettuato un’ispezione presso un ristorante gestito da un imprenditore 69enne, riscontrando gravi irregolarità igienico-sanitarie, tra cui:

Violazioni nelle procedure di manipolazione degli alimenti

Gestione non conforme dei rifiuti

Assenza di adeguate misure per la prevenzione degli infestanti

Mancata applicazione del protocollo HACCP

Compilazione incompleta delle schede di produzione

Durante il controllo sono inoltre sequestrati 40 kg di molluschi bivalvi privi di indicazioni sulla tracciabilità. All’esercente è quindi comminata una sanzione amministrativa di circa 4.000 euro.

Segnalazioni per uso personale di stupefacenti

Quattro giovani, tra i 25 e i 26 anni, sono segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe leggere, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

Controlli stradali e sanzioni

L’operazione ha incluso un vasto piano di controlli alla circolazione stradale:

1.100 veicoli controllati

67 infrazioni accertate, per un totale di 18.000 euro di multe

Le violazioni più frequenti:

Eccesso di velocità

Mancata revisione del veicolo

Guida senza copertura assicurativa

Obiettivo: sicurezza e legalità

L’intervento rientra in un piano di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica. Le attività proseguiranno nei prossimi weekend con ulteriori verifiche.