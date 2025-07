Serata movimentata quella di ieri nel centro di Santa Maria Capua Vetere, dove i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia locale sono intervenuti presso un bar cittadino a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

Secondo quanto ricostruito, un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica stava arrecando disturbo agli avventori del locale. All’arrivo dei militari, il soggetto – successivamente identificato in un 26enne residente a Macerata Campania – ha assunto da subito un comportamento ostile, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendo resistenza al tentativo di mediazione da parte degli operatori.

Invitato a salire sull’autoradio per essere condotto in caserma, essendo privo di documenti, il giovane ha dato in escandescenze, colpendo con calci e pugni il veicolo di servizio nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Neppure giunti in caserma la situazione è migliorata: il 26enne ha continuato ad assumere un atteggiamento aggressivo e minaccioso, rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie per contenerlo e permettere l’identificazione tramite fotosegnalamento.

Nel corso della successiva perquisizione personale, il giovane è trovato in possesso di una modica quantità di hashish, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette. La sostanza stupefacente è sequestrata e l’uomo è segnalato alla Prefettura di Caserta per detenzione per uso personale.

L’arresto è formalizzato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare. Al termine delle procedure di rito, il 26enne è posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.