Un giovane di 26 anni di Marigliano denunciato dalla Polizia per reati legati al riciclaggio di veicoli, contraffazione del numero di telaio e utilizzo illecito di sigilli dello Stato. Il soggetto aveva messo in vendita due autovetture risultate rubate e con numero di telaio contraffatto, esposte in una concessionaria della zona.

L’operazione è condotta dagli agenti della Polizia Stradale di Nola, nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria mirato al contrasto del traffico illecito di veicoli. Durante un controllo su due vetture regolarmente immatricolate in Italia e in vendita presso un rivenditore locale, gli agenti hanno riscontrato anomalie nei codici identificativi impressi sui telai.

Successivi accertamenti hanno confermato la manomissione dei numeri di telaio e l’origine illecita dei veicoli, entrambi risultati rubati. Il 26enne è quindi denunciato a piede libero e le vetture sono poste sotto sequestro.

L’attività si inserisce in una più ampia operazione della Polizia Stradale volta infatti a contrastare il fenomeno del riciclaggio e commercio di veicoli rubati, un settore in cui operano truffatori esperti che vendono auto contraffatte a ignari acquirenti. Negli ultimi mesi, tali controlli hanno inoltre portato al sequestro di numerose autovetture rubate, rimesse in circolazione grazie a documentazione e telai falsificati.