Grave lutto nel mondo dell’emergenza sanitaria campana. Il dottor Giovanni Di Tuoro, medico in servizio presso la postazione Saut 118 di Pollena Trocchia, è deceduto improvvisamente dopo aver accusato un malore mentre era in turno. Il medico è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove i sanitari si stavano preparando a sottoporlo a un intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano.

A dare notizia della tragedia è stata la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, punto di riferimento per gli operatori sanitari, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di un collega stimato. «La notizia – si legge nel post – si è rapidamente diffusa tra gli operatori dell’emergenza territoriale, lasciando sgomento e dolore in tutta la comunità medica. Giovanni Di Tuoro era considerato un medico preparato, umano e profondamente dedito al suo lavoro».

Il cordoglio dell’Asl Napoli 3 Sud

In una nota ufficiale, la direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud, con il direttore generale Giuseppe Russo, ha espresso vicinanza alla famiglia del medico scomparso. «Ci stringiamo alla famiglia del dottor Giovanni Di Tuoro, scomparso mentre prestava la propria opera come operatore del servizio 118», ha dichiarato Russo.

Il direttore generale ha inoltre ricordato la figura del medico: «La sua straordinaria professionalità e l’amore per il proprio lavoro hanno segnato tutto il suo percorso professionale. Il suo spirito di servizio rappresenta un esempio per tutta la rete dell’emergenza territoriale».

Un esempio di dedizione

La morte del dottor Di Tuoro ha colpito non solo colleghi e operatori sanitari, ma anche la cittadinanza e il territorio dove operava con dedizione. Un esempio concreto di quel senso di responsabilità e impegno che ogni giorno anima il personale del Servizio di emergenza territoriale 118.