L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami volto alla copertura di 24 posti in diversi profili professionali. Si tratta di un’opportunità concreta per accedere a posizioni lavorative in ambito amministrativo, tecnico, linguistico, scientifico e bibliotecario, sia con contratti a tempo indeterminato che determinato.

Posti disponibili e profili professionali

Il bando prevede 24 assunzioni suddivise in 16 profili professionali. Di seguito la ripartizione:

Collaboratori ed Esperti Linguistici – 3 posti

1 posto per lingua francese

1 posto per lingua inglese

1 posto per lingua spagnola

Elevate Professionalità – 1 posto

Dipartimento di Ingegneria Industriale (Progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2023–2027”)

Funzionari – 8 posti

2 posti per il controllo di gestione (1 riservato ex art. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010)

1 posto per il Dipartimento di Scienze Chimiche

1 posto per il settore tecnico-informatico (Mobility Management)

2 posti per l’Area Attività Contrattuale (1 riservato)

1 posto per il CeSMA (tempo determinato, progetto WAFER)

1 posto per il Dipartimento di Medicina Molecolare (tempo determinato, progetto BiotechCare)

Collaboratori – 9 posti

3 posti per il controllo di gestione (1 riservato)

3 posti per le biblioteche di Ateneo (1 riservato)

2 posti per attività di progettazione programmi di ricerca (1 riservato)

1 posto per il Dipartimento di Scienze Chimiche

Operatori – 2 posti

2 posti presso le Segreterie del Rettorato e della Direzione Generale (1 riservato)

Sedi di lavoro

Tutti i posti messi a bando fanno riferimento a strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In particolare, i candidati selezionati potranno essere assegnati a:

Centro Linguistico di Ateneo

Dipartimenti di ricerca (Ingegneria Industriale, Scienze Chimiche, Medicina Molecolare)

Biblioteche dell’Ateneo

Segreterie del Rettorato e della Direzione Generale

Riserve di posti

Per alcune posizioni è prevista una quota riservata a:

Volontari delle Forze Armate congedati senza demerito

Categorie protette

Soggetti equiparati, come previsto dal D.lgs. 66/2010

Tutte le riserve sono applicate secondo la normativa vigente e specificate dettagliatamente nel bando.

Requisiti per la partecipazione

Per accedere al concorso è necessario possedere i requisiti generali stabiliti dalla legge:

Cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’UE o status equiparato

Età minima di 18 anni

Idoneità fisica alle mansioni

Godimento dei diritti civili e politici

Assenza di condanne penali definitive incompatibili con l’impiego nella PA

Regolarità con gli obblighi di leva (se previsti)

Non essere stati licenziati o destituiti da un impiego pubblico

Titoli di studio richiesti

I titoli di studio variano in base al profilo:

Esperti linguistici: laurea almeno triennale in lingue o mediazione linguistica + esperienza nell’insegnamento

Elevate professionalità: laurea magistrale in discipline coerenti (es. ingegneria, economia, giurisprudenza)

Funzionari: laurea triennale o magistrale in ambito amministrativo, scientifico o tecnico

Collaboratori: diploma di scuola superiore (preferibilmente coerente con l’ambito lavorativo)

Operatori: diploma di qualifica triennale

I titoli specifici per ciascun profilo sono elencati nel bando completo.

Prove di selezione

Le prove d’esame variano in base al ruolo, ma generalmente includono:

Prova scritta

Test a risposta multipla oppure elaborato su materie come diritto amministrativo, contabilità pubblica, organizzazione universitaria

Prova orale

Colloquio sulle materie della prova scritta

Verifica della conoscenza di una lingua straniera (generalmente inglese)

Verifica della conoscenza degli strumenti informatici

Valutazione dei titoli

Prevista per alcuni profili; attribuisce punteggi aggiuntivi per titoli accademici o esperienze professionali

Prova preselettiva

Non è obbligatoria, ma può essere attivata in caso di alto numero di domande. Eventuali comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell’Ateneo.

Come inoltrare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale ufficiale:

https://pica.cineca.it/unina/

Per completare la procedura, è necessario:

Registrarsi alla piattaforma

Compilare il modulo online

Allegare la documentazione richiesta

Versare la tassa concorsuale

Inviare la domanda entro i termini stabiliti (generalmente 30 giorni dalla pubblicazione)

Servizi digitali richiesti

Per inoltrare la candidatura, il candidato deve essere in possesso di:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

PEC (Posta Elettronica Certificata) personale.