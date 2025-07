Lunedì 21 luglio iniziano i pagamenti dell’Assegno Unico Universale relativi al mese in corso. Come previsto dal calendario ufficiale diffuso dall’INPS, le erogazioni si concluderanno entro la giornata di martedì 22 luglio. I beneficiari riceveranno la prestazione economica regolarmente, a meno che non ci siano state variazioni nel nucleo familiare o nella situazione economica.

La tempistica segue il consueto schema di versamento: la prima rata dell’Assegno Unico è infatti accreditata nell’ultima settimana del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda. Nelle stesse date vengono effettuati anche gli eventuali conguagli, sia a credito che a debito, per chi ha subito variazioni negli importi spettanti.

Un aspetto importante riguarda la presentazione dell’Isee aggiornato. Chi non ha provveduto a inoltrare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il termine del 30 giugno ha perso il diritto a ricevere gli arretrati riferiti ai mesi da marzo in poi. L’INPS ha chiarito che solo coloro che hanno presentato una DSU valida entro tale data potranno ottenere il ricalcolo delle somme spettanti e il pagamento degli importi arretrati. Chi, invece, aggiornerà l’Isee in un momento successivo, potrà comunque ricevere l’importo corretto in base alla nuova situazione economica, ma solo a partire dal mese seguente alla presentazione della nuova DSU.

La regolarità dei pagamenti è garantita per tutte le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito modifiche. Chi rientra in questa categoria può aspettarsi l’accredito nei giorni comunicati ufficialmente dall’Istituto, con le prossime finestre previste nei mesi a venire.