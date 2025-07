Si è tenuta settimana scorsa a Perugia l’inaugurazione del campus e dei nuovi laboratori didattici di ITS Umbria Academy, realizzati grazie al contributo del PNRR.

L’evento, dal titolo “Diamo spazio al futuro”, si inserisce in un percorso di potenziamento delle infrastrutture per l’alta formazione tecnologica, con l’obiettivo di offrire ai giovani competenze sempre più in linea con le esigenze delle imprese del territorio.

All’appuntamento sono intervenuti la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessore allo Sviluppo economico e all’Alta formazione del Comune di Perugia Andrea Stafisso; Marco Giulietti, Vasco Gargaglia e Nicola Modugno, rispettivamente Presidente, Vice presidente e Direttore di ITS Umbria Academy e Guido Torrielli, Presidente di ITS Italy.

Per INDIRE hanno partecipato il Presidente Francesco Manfredi e la ricercatrice Antonella Zuccaro, responsabile dell’area di ricerca dedicata agli ITS, a conferma dell’impegno dell’Istituto nel monitoraggio, nello sviluppo e nella valorizzazione del sistema ITS in Italia.

L’inaugurazione è stata l’occasione per presentare i nuovi spazi e le attrezzature all’avanguardia, frutto degli investimenti previsti dal PNRR, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dei percorsi formativi e favorire la collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio.

L’evento si inserisce nel più ampio piano di potenziamento delle infrastrutture per l’istruzione terziaria professionalizzante, considerata strategica per lo sviluppo di competenze specialistiche e per la crescita occupazionale dei giovani.