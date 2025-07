Violenta aggressione in pieno centro a Napoli, a due passi da piazza del Plebiscito. Un uomo ha colpito i propri familiari con un casco da motociclista, sotto gli occhi di numerosi passanti e di una pattuglia della Polizia Locale, che si trovava casualmente in zona. L’intervento immediato degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’aggressione in strada: fermato dopo un inseguimento a piedi

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, in piazza Trieste e Trento, all’angolo con via Toledo. L’uomo, un napoletano già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito violentemente alcuni membri della sua famiglia. Alla vista degli agenti dell’Unità Operativa Investigativa ed Emergenze Sociali (IAES), ha cercato di fuggire, ma è inseguito fino a piazza Carolina. Qui, dopo una colluttazione con i poliziotti, è stato finalmente bloccato e arrestato.

Condanna per direttissima: divieto di dimora a Napoli

Condotto al Comando della Polizia Locale per l’identificazione tramite rilievi dattiloscopici, è emerso che l’uomo era già destinatario di due denunce per violenza domestica nell’ambito del Codice Rosso, oltre ad avere precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, furto e spaccio.

Dopo l’arresto, è immediatamente processato per direttissima e condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con la misura accessoria del divieto di dimora nel Comune di Napoli.