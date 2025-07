Per favorire una più ampia partecipazione delle scuole alla “Maker Faire Rome – The European Edition”, è stato prorogato al 13 luglio 2025 il termine per la presentazione dei progetti innovativi.

Su proposta di Innova Camera, l’organizzazione ha deciso di prorogare il termine di scadenza al 13 luglio 2025, per la consegna dei progetti innovativi riguardo la manifestazione “Maker Faire Rome” – The European Edition; tale proroga favorirà una più nutrita partecipazione delle scuole.

La Call for Schools 2025, il cui Regolamento per la partecipazione è disponibile al link:

https://makerfairerome.eu/it/call-for-schools/

La partecipazione alla Call for Schools 2025 è gratuita e rivolta a tutte le scuole secondarie di secondo grado nazionali e agli istituti scolastici analoghi appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea (studenti 14-18 anni).

Una Giuria di esperti selezionerà i progetti più innovativi nati sui banchi di scuola consentendo agli istituti scolastici di partecipare a MFR2025 con uno spazio espositivo gratuito, presso il Gazometro Ostiense in Via del Commercio 9/11.

Per gli istituti selezionati attraverso la Call for Schools, la partecipazione all’Evento sarà

riconosciuta come attività valida per i Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento.