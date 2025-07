La linea di investimento del PNRR finalizzata alla costruzione di nuove scuole prevede la realizzazione di 212 nuovi plessi scolastici, i cui progetti architettonici sono stati selezionati con un concorso di progettazione. Tutti gli interventi prevedono un’azione di sostituzione edilizia (demolizione di una scuola esistente e ricostruzione) e sono gestiti dagli enti locali proprietari degli edifici, beneficiari dei finanziamenti. I progetti di ogni nuova scuola sono stati selezionati attraverso un concorso di progettazione e rispondono a linee guida che definiscono le caratteristiche strutturali principali che le nuove scuole devono rispettare, in termini di sostenibilità, apertura al territorio, capacità di accogliere una didattica innovativa. Il completamento degli interventi è previsto entro il 2026.

#NoiSiamoLeScuole è il progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alle storie di didattica e di comunità e alle storie del PNRR Istruzione.

L’amministrazione comunale di Taormina, in provincia di Messina, ha ottenuto i fondi destinati alla demolizione e ricostruzione di nuove scuole per realizzare, nella frazione di Mazzeo, il nuovo Istituto “Raffaele Resta”, che terrà conto di tutte le esigenze dei bambini della Scuola dell’infanzia e della Primaria. “La scuola precedente”, spiega Alessandra Cullurà, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Taormina, “era ovviamente datata e non aveva gli spazi che oggi occorrono per portare avanti le attività proposte dalla scuola stessa. Questo progetto è molto bello anche esteticamente e comprende gli spazi necessari”.

Al piano terra si troveranno le aule della Scuola dell’infanzia, con pareti flessibili che, all’occorrenza, permettono di creare un unico ambiente, utile anche alla cittadinanza come civic center. Il piano superiore accoglierà la Primaria. “La valenza importante di questa progettualità”, sottolinea Anna Carulli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, “è nel comfort che è stato garantito sia ai bambini che agli insegnanti e nel rispetto dei principi di sostenibilità richiesti dal Ministero”.

l nuovo IC “Gabriele D’Annunzio”, in corso di ricostruzione, rappresenta il progetto PNRR più importante per il Comune di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. L’area su cui verrà realizzato l’edificio ha un’estensione di 4.500 metri quadrati. Nel progetto si è fatta molta attenzione alle attività che si svolgeranno all’esterno e, per questo, su due corpi di fabbrica è previsto un tetto giardino, che permetterà di collegare l’istituto con la Scuola secondaria di I grado esistente.

Cuore del progetto è un teatro all’aperto con pareti verticali che consentiranno la proiezione di video cinematografici. Questo spazio sarà dedicato alla comunità mottese attraverso la realizzazione di un’agorà. “Oltre ad essere a basso impatto ambientale”, commenta il Dirigente Scolastico, Giancarlo Garozzo, “l’edificio avrà caratteristiche del tutto nuove e all’avanguardia, che permetteranno le attività che prima non era possibile realizzare, come il laboratorio artistico e il laboratorio musicale. E la mensa darà modo di attivare il tempo pieno”.