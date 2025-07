Un autobus di linea è andato a fuoco questa mattina nei pressi del cimitero cittadino, generando momenti di forte apprensione tra i presenti. Il mezzo, che si trovava in sosta al momento dell’incendio, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme.

L’esplosione: colonna di fumo nero e paura tra i passanti

Pochi istanti dopo l’inizio del rogo, un forte boato ha scosso l’area, mentre una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo i passanti ad allontanarsi.

La conducente illesa per pochi secondi

Fortunatamente, l’autista del bus era scesa dal mezzo circa un minuto prima dell’esplosione. Questo ha evitato il rischio di conseguenze più gravi. Al momento, non si registrano feriti.

Intervento dei vigili del fuoco e area transennata

Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare il coinvolgimento di altri veicoli o strutture vicine. La Polizia Locale ha messo in sicurezza la zona, transennando l’area per consentire le operazioni di spegnimento e i rilievi tecnici.

Cause in fase di accertamento

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Al momento non si esclude un guasto meccanico o un corto circuito. Le autorità stanno verificando anche eventuali violazioni nei protocolli di manutenzione del mezzo.