Un pomeriggio di paura a Fuorigrotta, dove un’automobile Smart ha preso fuoco poco dopo essere uscita dal casello della Tangenziale di Napoli, uscita Italia ’90. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, generando momenti di forte tensione tra automobilisti e residenti. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo ha subito un guasto meccanico che ha provocato l’incendio del motore. Il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo, ma le fiamme si sono rapidamente propagate alle sterpaglie a bordo carreggiata.

Il fuoco raggiunge un magazzino

L’incendio ha innescato un rogo secondario che ha coinvolto anche un magazzino di pertinenza della Tangenziale, aggravando la situazione e rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per circoscrivere e domare le fiamme, evitando che l’incendio si estendesse ulteriormente. Fortunatamente, non si registrano feriti.

La situazione è rientrata intorno alle ore 19, con il ripristino della viabilità e la completa messa in sicurezza dell’area.