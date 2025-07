Da stasera fino al 22 luglio, a partire dalle ore 20.00, torna l’atteso appuntamento estivo con “Arte e Orto a km 0“, l’evento che anima il caratteristico Borgo di Montechiaro a Vico Equense, con tre serate dedicate ai prodotti della terra, all’artigianato locale e alla cultura contadina.

Organizzata dall’Associazione Montechiaro Insieme ODV (AMI), con il patrocinio della Città di Vico Equense e della Coldiretti Napoli, la manifestazione nasce dal profondo senso di appartenenza degli abitanti alla propria terra e si avvale della collaborazione di numerosi volontari del borgo e del sostegno di sponsor locali.

Durante l’intera durata dell’evento sarà possibile degustare piatti realizzati con prodotti tipici a chilometro zero, partecipare a concorsi gastronomici tematici, e vivere un’autentica esperienza nella cultura rurale del territorio. Durante le prime due serate, i piatti in gara saranno giudicati da giurie popolari, diverse ogni sera, mentre nella serata conclusiva una giuria tecnica composta da esperti del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP assegnerà i premi finali.

Il programma sarà arricchito da spettacoli musicali con gruppi di musica popolare e contemporanea che si esibiranno dal sagrato della suggestiva Cappella Rossa, con vista sul Golfo della Penisola Sorrentina. Previsti anche momenti di intrattenimento per bambini, giochi tradizionali e simpatici “indovinelli della nonna” per coinvolgere tutte le generazioni.

Per facilitare l’accesso all’evento, sono stati predisposti parcheggi per auto e moto, oltre a un servizio navetta in partenza dalla stazione della Circumvesuviana di Vico Equense.

In un territorio dove la gastronomia d’eccellenza è sempre più protagonista, “Arte e Orto a km 0” si distingue per la sua capacità di coniugare semplicità, autenticità e creatività, celebrando la ricchezza della terra e l’identità culturale della comunità locale.

“Questo evento racconta l’anima più vera del nostro territorio: una comunità che sa valorizzare le proprie radici con passione e partecipazione. Il Borgo di Montechiaro è un esempio di come cultura, tradizione e collaborazione possano trasformarsi in una straordinaria occasione di crescita e condivisione”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.