Un episodio che ha rapidamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, nei pressi del Castello Doria. Un giovane è stato ripreso mentre spingeva un gatto giù dalle mura dell’antica struttura, facendo cadere l’animale in una zona interdetta al pubblico.

Il video, condiviso su diverse piattaforme social come Facebook, Instagram e TikTok, ha generato numerose reazioni e condanne. A rilanciarlo anche il deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, noto per le sue battaglie in difesa degli animali. Il gesto è stato definito violento e incivile da molti utenti, che sottolineano la necessità di maggiore sensibilizzazione sul tema del maltrattamento animale e del rispetto degli spazi pubblici.

Secondo quanto riportato da testimoni presenti sul posto, l’accaduto è stato immediatamente denunciato alle autorità. Alcuni cittadini hanno contattato i vigili del fuoco per richiedere un intervento. Fortunatamente, il gatto non ha riportato ferite in seguito alla caduta.

Alcuni ragazzi del posto, dopo aver individuato un varco tra le reti di recinzione, sono riusciti a raggiungere l’animale e a riportarlo in superficie. Il loro intervento è stato ampiamente elogiato, in netto contrasto con il comportamento del giovane responsabile dell’atto.

Sono in corso le verifiche per identificarlo grazie alle immagini circolate online. L’episodio riaccende l’attenzione su temi fondamentali come la tutela degli animali e la responsabilità civica.