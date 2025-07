Un tentato furto si è trasformato in un grave incidente nella serata di sabato 5 luglio a Villaricca, comune dell’area nord di Napoli. Un uomo, che secondo le prime ricostruzioni stava cercando di introdursi in un appartamento, è precipitato dal balcone del secondo piano di una palazzina mentre tentava di arrampicarsi sulla facciata esterna.

La dinamica: cade durante l’arrampicata, poi caricato in auto dai complici

La dinamica dell’episodio è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri della stazione locale, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio durante il tentativo di scalata ed è caduto da diversi metri, finendo rovinosamente al suolo. Il furto, a quel punto, non è andato a segno.

Alcuni testimoni avrebbero visto due complici caricare il corpo dell’uomo in un’auto parcheggiata in strada, per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso: telecamere e ospedali sotto controllo

Non è stato ancora possibile stabilire se il ladro sia deceduto o ferito gravemente. Il suo corpo, al momento dell’impatto, sarebbe apparso esanime. I carabinieri stanno conducendo accertamenti serrati: sono in corso verifiche sui filmati di videosorveglianza della zona, nella speranza di identificare l’auto dei fuggitivi e ricostruire il percorso seguito prima e dopo il tentato furto.

Parallelamente, sono avviati controlli nei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia, per capire se nei minuti o nelle ore successive si sia presentato un paziente con ferite compatibili con una caduta dall’alto.

La segnalazione del deputato Borrelli

A riportare la notizia è stato anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra), che ha commentato l’accaduto in una nota:

“Sabato sera un tentato furto si è trasformato in una tragedia: a Villaricca un ladro ha perso l’equilibrio durante la sua ‘arrampicata’ ed è precipitato dal secondo piano, schiantandosi al suolo. Esanime, è stato caricato dai complici in auto. La banda è poi fuggita. Sull’episodio indagano i carabinieri”.

Sicurezza e criminalità: torna l’allarme

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle periferie urbane e sul crescente fenomeno dei furti in abitazione. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per fare luce su una vicenda che, oltre a coinvolgere presunti malviventi, avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità dei residenti.