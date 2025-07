Un’operazione coordinata dei carabinieri ha portato all’arresto di due uomini, rispettivamente di 31 e 21 anni, sorpresi a rubare un’auto nel parcheggio di una scuola in via Lucullo. I due sono stati colti in flagrante mentre tentavano di avviare il veicolo con strumenti da scasso. Alla vista dei militari, i sospetti hanno tentato la fuga: uno ha messo in moto l’auto appena sottratta, investendo un carabiniere durante la manovra. Il complice è invece fuggito con la vettura con cui erano giunti sul posto.

Il tempestivo intervento della centrale operativa e il dispiegamento di diverse pattuglie nei comuni flegrei e nelle aree limitrofe hanno consentito di localizzare i fuggitivi. Bloccati nei pressi del porto di Baia, entrambi hanno provato a proseguire la fuga a piedi, ma sono stati rapidamente fermati.

Le accuse e il materiale sequestrato

I due arrestati devono rispondere di furto aggravato, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Nella loro auto i carabinieri hanno rinvenuto:

attrezzi da scasso,

una centralina elettronica per la manomissione di veicoli,

documenti di circolazione appartenenti a un’auto rubata poche ore prima.

Il militare investito durante l’operazione ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni.

Attualmente i due uomini sono in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.