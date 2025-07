Durante i periodi di ferie, soprattutto in estate, il rischio di furti in abitazione aumenta sensibilmente. Le case lasciate incustodite attirano l’attenzione dei malintenzionati, ma con alcune precauzioni mirate è possibile ridurre in modo significativo il rischio di intrusioni.

Ecco una guida completa con i consigli più efficaci per proteggere la tua casa quando sei in vacanza.

Prima della partenza: cosa fare per mettere la casa in sicurezza

1. Non annunciare la partenza sui social media

Evita di pubblicare post, foto o storie che indichino chiaramente la tua assenza da casa. I ladri monitorano anche i profili online per individuare le abitazioni temporaneamente vuote.

2. Avvisa persone di fiducia

Informa un vicino, un parente o un amico fidato della tua assenza. Chiedi loro di:

Ritirare la posta

Spostare eventualmente l’auto nel vialetto

Tenere d’occhio l’abitazione

3. Rinforza porte e finestre

Installa dispositivi anti-intrusione come:

Serrature di sicurezza

Vetri antisfondamento

Inferriate o grate, soprattutto al piano terra

4. Installa luci con sensori di movimento

Le luci automatiche esterne possono scoraggiare i ladri, simulando la presenza di persone in casa.

5. Simula la presenza

Fai in modo che la casa sembri abitata. Alcuni accorgimenti utili:

Temporizzatori per accendere luci o TV

Una persona che entri saltuariamente

Nessuna posta accumulata nella cassetta

6. Sistema di allarme e videosorveglianza

Un impianto d’allarme collegato a una centrale operativa o direttamente alle forze dell’ordine è un ottimo deterrente. Le telecamere, anche visibili, rafforzano la dissuasione.

7. Nascondi oggetti di valore

Conserva contanti, gioielli e documenti in una cassaforte o in un deposito bancario. Evita di lasciare oggetti costosi in vista da finestre o terrazze.

Durante l’assenza: mantieni la sorveglianza attiva

8. Chiedi aiuto a un vicino

Chiedi che la routine di controllo venga mantenuta anche durante tutta la tua assenza: posta, persiane, eventuali visite brevi in casa.

9. Controlla la casa a distanza

Se hai un sistema di videosorveglianza, monitora periodicamente la situazione tramite app o portali online dedicati.

10. Evita aggiornamenti social

Anche durante la vacanza, non pubblicare foto in tempo reale o dettagli sugli spostamenti che possano confermare la tua lontananza.

Al rientro: controlli fondamentali

11. Verifica l’integrità dell’abitazione

Controlla visivamente porte, finestre, serrature e infissi. Se noti anomalie o segni di effrazione:

Non entrare

Chiama immediatamente le forze dell’ordine

12. Cambia le serrature, se necessario

Se hai il dubbio che qualcuno possa aver duplicato le chiavi o manomesso le serrature, valuta subito la loro sostituzione.