Coop, la più grande cooperativa di consumatori in Italia, è costantemente alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico. Con una forte presenza sul territorio nazionale e una visione aziendale centrata sul valore delle persone, Coop offre numerose opportunità di lavoro a chi desidera entrare nel mondo della grande distribuzione organizzata (GDO).

Coop: un’azienda solida e radicata nel territorio

L’attuale configurazione di Coop nasce nel 2016, in seguito alla fusione di tre storiche cooperative. La sede principale è situata a Villanova di Castenaso, in provincia di Bologna. L’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore della GDO, con oltre 600 punti vendita distribuiti in numerose regioni italiane, tra cui:

Emilia-Romagna

Marche

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

Puglia

Basilicata

Sicilia

Con un organico di circa 18.000 collaboratori, Coop si impegna ogni giorno per offrire ai propri clienti e soci un’esperienza d’acquisto di qualità, conveniente e orientata alla sostenibilità ambientale e sociale.

Offerte di lavoro Coop: oltre 350 posizioni aperte

Attualmente, Coop ha 356 offerte di lavoro attive, suddivise tra punti vendita, uffici centrali e reparti specialistici. Le posizioni aperte coprono un’ampia gamma di profili, sia per candidati con esperienza, sia per giovani in cerca di una prima opportunità professionale.

Figure ricercate nei punti vendita:

Addetti alla vendita e alla cassa

Repartisti (macelleria, gastronomia, ortofrutta, panetteria)

Addetti al banco pescheria

Addetti alla logistica e al magazzino

Profili professionali specializzati:

Farmacisti abilitati per le parafarmacie Coop

Ottici e optometristi

Impiegati amministrativi, contabili e risorse umane

Tecnici IT e addetti alla digitalizzazione

Contesto lavorativo e valori aziendali

Entrare a far parte del mondo Coop significa lavorare in un ambiente dinamico, inclusivo e orientato alla crescita professionale. La cooperativa promuove:

Formazione continua

Attenzione al benessere del lavoratore

Politiche di inclusione e pari opportunità

Iniziative per la sostenibilità ambientale e l’innovazione

Il rapporto con i dipendenti è improntato al rispetto, alla trasparenza e alla condivisione degli obiettivi aziendali.

Come candidarsi: Coop Lavora con Noi

Per consultare le offerte attive e inviare la propria candidatura, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale Coop. Attraverso la piattaforma è possibile:

Ricercare le posizioni per area geografica, tipologia di contratto o reparto

Caricare il CV aggiornato

Candidarsi direttamente online per una o più posizioni

Sito ufficiale: www.e-coop.it/lavora-con-noi