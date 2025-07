Partito il conto alla rovescia per la prima edizione di “Farinafest – Morsi di Oplonti: Sagra della Pasta e della Pizza”, l’evento che si terrà il 4 agosto dalle ore 20 e che celebra i piatti tipici della tradizione napoletana famosi nel mondo. La serata, ideata ed organizzata dai Salesiani don Bosco Torre Annunziata, dall’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni e dalla Misericordia, sarà all’insegna del divertimento e del relax, con un’area giochi riservata ai più piccoli con gonfiabili e animazione e uno spettacolo musicale a cura del gruppo “Quattro quarti” e della solista Rena. Il menu, con un contributo di 12 euro, consentirà di poter degustare un piatto di pasta alla Bolognese, una piazza margherita a portafoglio e una bibita. Sponsor dell’iniziativa tra gli altri lo storico pastificio Setaro che offrirà la pasta per i primi, cucinata, così come per le pizze, dai volontari delle associazioni proponenti.

«Quando si parla di cucina italiana, il pensiero di tutti va alle pietanze della tradizione che sono un simbolo nel mondo: la pasta e la pizza. Due piatti che si intrecciano con la storia della nostra città. Torre Annunziata è storicamente legata alla lavorazione del grano non solo per il porto: dal suo passato di “capitale dell’arte bianca”, per i numerosi molini e pastifici attivi sin dal XIX secolo, a punto di riferimento oggi per le diverse pizzerie. Per questo vogliamo celebrare la storia di ieri e festeggiare quella di oggi con questa Festa». Il messaggio degli organizzatori.

Durante la serata saranno scoperti il murales “Semi di gentilezza”, realizzato dal maestro Nello Collaro, e il “Viale dei giochi antichi”, ideato dall’educatrice atelierista Stella Li Mandri.