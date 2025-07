È in condizioni critiche Armando Poppiti, assessore del Comune di Olevano sul Tusciano, investito nella mattinata di ieri a Battipaglia mentre attraversava via Roma sulle strisce pedonali. Il politico è inizialmente soccorso e ricoverato all’ospedale di Battipaglia, per poi essere trasferito in prognosi riservata all’ospedale di Nocera Inferiore, dove versa in gravissime condizioni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, Poppiti è rimasto travolto da un’Alfa Romeo mentre stava attraversando la carreggiata regolarmente, sulle strisce pedonali. Le indagini hanno evidenziato la presenza, nelle vicinanze del punto d’impatto, di un veicolo delle Poste Italiane parcheggiato contromano, che avrebbe parzialmente ostacolato la visuale dell’investitore e del pedone.

Gli inquirenti hanno acquisito e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, che hanno documentato in modo chiaro le fasi dell’impatto. Dai filmati si rileva che il pedone, nel momento dell’attraversamento, stava osservando il lato opposto rispetto alla direzione di marcia del veicolo investitore, che risultava già in prossimità dell’attraversamento pedonale.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.