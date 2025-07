Tragico epilogo per l’incidente stradale avvenuto lo scorso 6 luglio 2025 in viale della Liberazione, nel quartiere Bagnoli a Napoli. A perdere la vita è stato un uomo di 76 anni, identificato con le iniziali A.M., investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita.

Il decesso è avvenuto nella mattinata di ieri presso l’ospedale San Giovanni Bosco, dove l’uomo era stato trasferito dopo quasi venti giorni di ricovero al Cardarelli, a seguito delle gravi ferite riportate nell’impatto.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 17:00 del 6 luglio. La vittima stava percorrendo viale della Liberazione in direzione di via Beccadelli quando finì investita da una Seat Arona, condotta da un cittadino cipriota di 64 anni.

La dinamica esatta del sinistro è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Entrambi i veicoli coinvolti — la bicicletta e l’automobile — sono posti sotto sequestro per ulteriori verifiche tecniche.

Il conducente dell’auto è sottoposto ai test tossicologici, risultati negativi.

Soccorsi e conseguenze

Le condizioni del 76enne sono apparse subito critiche ai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Dopo un primo trasporto d’urgenza all’ospedale Cardarelli, l’uomo è rimasto ricoverato per diversi giorni, prima di essere trasferito al San Giovanni Bosco, dove è deceduto nella mattinata di mercoledì 24 luglio.

Indagini in corso

Le autorità continuano a indagare per fare piena luce sull’accaduto. Gli accertamenti in corso puntano a determinare eventuali responsabilità e chiarire se vi siano state violazioni del codice della strada.