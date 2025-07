La Legge di Bilancio 2025 introduce una misura di sostegno economico per le famiglie: il Bonus Nuovi Nati. Il contributo, pari a 1.000 euro, è destinato a chi accoglie un nuovo membro nel nucleo familiare attraverso nascita, adozione o affido preadottivo, a partire dal 1° gennaio 2025.

Requisiti per ottenere il Bonus Nuovi Nati

Per accedere al bonus è necessario soddisfare i seguenti criteri:

Cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per lungo periodo;

ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro;

L’evento (nascita, adozione, affido) deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Come richiedere il bonus

La domanda va presentata esclusivamente online tramite:

il portale ufficiale dell’INPS;

l’app INPS Mobile;

con l’assistenza di CAF o patronati.

Scadenze e novità INPS

Una delle principali novità introdotte riguarda la tempistica per la presentazione della domanda: il termine è esteso da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento. Per gli eventi avvenuti nei primi mesi del 2025, la scadenza per fare richiesta è il 22 settembre 2025.

Attenzione: fondi limitati

Il bonus sarà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le domande saranno accettate in ordine cronologico di presentazione, quindi è consigliabile inoltrare la richiesta il prima possibile.