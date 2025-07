Momenti di paura nella notte a Catania, dove un giovane di 23 anni si è presentato in un bar armato di accetta, lamentando il volume troppo alto della musica. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte in un locale di via Fava.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è entrato nel bar visibilmente agitato, brandendo un’accetta e minacciando i presenti. A scatenare la sua furia sarebbero stati sia l’elevato volume della musica sia le scelte musicali, da lui giudicate “inaccettabili”.

La ricostruzione dei fatti

Dopo aver seminato il panico per alcuni istanti, il giovane ha cominciato a urlare contro titolari e clienti, manifestando il proprio disappunto. I gestori dell’attività commerciale hanno tentato di calmarlo e, dopo alcuni momenti di tensione, sono riusciti a disarmarlo.

Compreso di essere in inferiorità numerica e temendo reazioni, il 23enne ha quindi deciso di allontanarsi dal bar. Nel frattempo, era già partita una chiamata alla Sala Operativa della Questura di Catania.

Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno recuperato l’arma e acquisito elementi utili all’identificazione dell’aggressore. Grazie alle testimonianze e alla videosorveglianza, il giovane è stato individuato in breve tempo.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno ora verificando i precedenti del soggetto e valutando eventuali misure nei suoi confronti. L’episodio ha riacceso l’attenzione su problemi di sicurezza urbana e sulle conseguenze di comportamenti impulsivi e potenzialmente pericolosi.