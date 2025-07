Ennesimo incidente sulle strade italiane, ancora una volta con operatori del 118 coinvolti durante il servizio. Questa mattina, un violento scontro è avvenuto all’incrocio tra via Giulio Petroni e viale Giovanni XXIII, nel pieno centro cittadino. Coinvolta un’ambulanza del 118, in transito per un intervento classificato come codice giallo. Fortunatamente, al momento dell’impatto, a bordo non vi era alcun paziente.

Impatto violento, feriti i tre membri dell’equipaggio

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo di soccorso si è scontrato con un’autovettura a bordo della quale viaggiavano quattro persone. L’impatto è stato particolarmente violento. Tutti i feriti, compresi i tre membri dell’equipaggio dell’ambulanza, sono stati trasportati in pronto soccorso con codice rosso per dinamica, ovvero in via precauzionale, vista la gravità dello scontro.

Ad avere la peggio è stata una soccorritrice, che nonostante indossasse regolarmente la cintura di sicurezza, ha riportato traumi significativi. Attualmente è ricoverata e sottoposta alle cure del personale sanitario.

Indagini in corso: accertamenti sul conducente dell’auto

Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra gli accertamenti previsti anche le verifiche sullo stato psicofisico del conducente dell’auto, per escludere eventuale guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

L’allarme dell’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”

Sulla vicenda è intervenuta anche l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che ha espresso vicinanza agli operatori sanitari coinvolti e ha rinnovato l’appello alle istituzioni per maggiori tutele:

“Troppo spesso chi lavora nelle emergenze sanitarie rischia la vita per raggiungere i pazienti. Serve una seria riflessione sulle condizioni operative, sul rispetto dei mezzi di soccorso e sull’adozione di misure di sicurezza più efficaci.”