Grave incidente sul lavoro nel cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria di Campagna, in provincia di Salerno. Un operaio è rimasto seriamente ferito durante le operazioni di costruzione della linea che collegherà l’area sud dell’Italia al sistema AV nazionale.

Operaio ferito, ricoverato all’ospedale di Eboli

Secondo le prime informazioni, l’uomo – la cui identità non è ancora resa nota – si sarebbe infortunato durante lo svolgimento di lavori tecnici nel cantiere. L’ambulanza del 118 è intervenuta rapidamente, trasportando il lavoratore all’ospedale di Eboli, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia.

Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere.

Indagini in corso sull’incidente

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli e i tecnici dell’ASL competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste nei cantieri ad alta complessità.

Sicurezza nei cantieri sotto osservazione

Questo episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, soprattutto in opere pubbliche di grande rilievo come quella dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Si tratta di una delle infrastrutture strategiche più importanti per il rilancio del Mezzogiorno, ma che comporta anche elevati livelli di rischio per chi vi lavora.