Tragedia nella notte a Ercolano, dove un giovane di 27 anni, Giovanni Boccarusso, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo corso Italia. La vittima viaggiava come passeggero a bordo di uno scooter guidato da un amico 26enne, quando, per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro alcune auto parcheggiate.

L’impatto e i soccorsi

Lo schianto è stato violento e ha provocato gravi ferite al 27enne. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi. Le condizioni di Boccarusso sono apparse subito critiche: è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove però è deceduto poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Avviate le indagini

Sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Resta da chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo dello scooter, se si tratti di un errore umano, di un ostacolo improvviso o di un problema meccanico. Il conducente del veicolo, anch’egli rimasto ferito in modo lieve, sarà ascoltato nelle prossime ore.