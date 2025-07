È deceduto dopo giorni di agonia Vitaly Stanislav, il giovane di 23 anni originario di San Marco Evangelista, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, lungo viale degli Eucalipti a Baia Domizia. Subito dopo lo scontro, il ragazzo era trasportato in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è rimasto ricoverato in prognosi riservata fino al tragico epilogo, avvenuto questa mattina.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 3:00 e ha coinvolto due automobili in un violento impatto frontale. Le cause del sinistro sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

Oltre al decesso del 23enne, l’impatto ha provocato altri quattro feriti, tutti giovani, le cui condizioni non sarebbero gravi secondo le prime informazioni.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.